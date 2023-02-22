嘉義縣退休侯姓偵查佐去年涉嫌東石鄉一起槍擊殺人案被羈押，因已被延長羈押3次，羈押期將屆，日前嘉義地方法院裁定20萬元交保，嘉義地檢署提出抗告，20日已由台南高分院裁定撤銷交保，嘉義地院將重新審理、裁定。

綽號「紅點」侯男去年初因土方糾紛，與綽號「包子」男子張嘉恩槍戰，侯男涉嫌槍殺對方，嘉義地檢署依殺人罪嫌移審嘉義地院，目前案件還在審理中，本月13日嘉義地院以羈押期將屆，裁定侯男20萬交保，並限制住居、出境、出海，侯男當天就交保出去。

嘉義地檢署不服於16日提出抗告，承辦檢察官認為，被告是警務人員退休，與其餘共犯來往密切，且從事獲利頗豐土方事業，彼此共同利害關係，尚未進行交互詰問，交保不足以確保被告不會與共犯、證人勾串之虞。

20日台南高分院撤銷嘉義地院的裁定，今嘉義地收到裁定書，內容指之前羈押被告理由，是為認定被告有勾串共犯及湮滅證據之餘，有羈押必要，因而延長羈押3次，但此次考量延長羈押與否時，僅以同案被告均經本院準備程序訊問，且利害關係相衝，即認為侯男無勾串共犯之虞，未考量同案其餘被告尚待交互詰問，且被告始終否認犯行，對重要事實及細節均有所迴避，亦即侯男是否勾串共犯、證人，是否仍有湮滅證據之虞，均未清楚交代，與之前延長羈押的理由互相矛盾。

裁定書亦指出，侯姓被告案發後隨即逃匿，勾串同案其餘被告、證人，及湮滅證據，但嘉義地院裁定僅稱被告無羈押必要，即諭知20萬元交保、限制住居、出境、出海，卻未明確說明如何審酌被告身分、地位、經濟能力，如何認定具保金額為20萬元，如何發揮防止侯棄保潛逃效果等。