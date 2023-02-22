桃園地院資訊室楊姓操作員，2020年負責採購桃院搬遷後新法庭配備的86吋LG電視共180台，豈料竟洩漏標案內容給陳姓業者，助陳男找來3家「陪標」，還將投標家數告知陳男，桃園地院依洩密、妨害投標等罪分別判楊、陳8月及6月徒刑，緩刑2年，4家公司也被判10至12萬元罰金，全案可上訴。

56歲楊姓男子是桃園地院資訊室操作員，2020年間經辦院內180台86吋顯示器採購案，卻在12月10日公開招標前，多次與有意參與投標的44歲陳姓業者見面，商討採購規格、商品規範，楊男同月3日再以兩人討論的內容，製成採購規範，並在招標首日傳給陳男。

陳男為了順利得標，和上市科技公司鄭姓女副理子，找來徐姓女子任負責人的2家公司，加上自己擔任實際負責人的2家公司，一共4家公司投標，並事先講定其中3家是陪標。楊男並以職務之便，詢問地院內部員工有幾家投標，再告知陳男，陳事後傳訊給其他人稱：「消息來了，只有4家、都是我們的！」最後順利以2995萬元得標，其餘3投標公司出價都高於底價3010萬元。

廉政署接獲檢舉，報請桃園地檢署指揮偵辦，楊男、陳男、鄭女、徐女之間的通聯和訊息罪證確鑿。法院認定，楊男利用職務之便洩密，法治觀念不足，陳男等3人以詐術妨害投標，已影響政府採購制度公正性。

桃園地院法官審酌，考量4人犯後坦承犯行、態度尚可，依洩密和妨害投標罪判楊合併執行8月、支付公庫15萬元；依妨害投標罪判陳男、徐女、鄭女6月、3月及4月徒刑，同時支付公庫15萬、8萬、10萬元，4人均緩刑2年。4家公司也分別被依妨害投標罪處罰金10至12萬元。