澎湃新聞報導，內蒙古阿拉善盟左旗新井煤業有限公司一露天煤礦發生大面積坍塌，有工作人員和車輛被埋。大陸國家礦山安監局內蒙古局已經啟動事故救援一級回應，多支救援隊正在趕往救援。目前已造成2人死亡、6人受傷、53人失聯。

大陸國務院總理李克強作出批示，此次事故失聯人員多，要全力搜救被埋人員，保障救援安全，妥為做好善後處置工作。同時，盡快查明事故原因，及時準確發布資訊，依法依規嚴肅處理。大陸全國兩會召開在即，大陸國務院安委會、應急部要督促各地全面落實安全生產責任和措施，加大重大隱患整治力度，堅決防範重特大事故發生，確保人民群眾生命財產安全。

澎湃新聞報導，新井煤業一名職工22日晚證實該公司一露天煤礦發生坍塌事故。事故發生前，該煤礦開展正常生產工作，據初步估算，坍塌長度約400米。目前，當地公安、消防、醫護都在現場開展救援工作。

新井煤業另一名職工說，煤礦一直處於生產狀態，春節也沒有停工。目前，現場有無人機正在測量坍塌面積。

大陸紅星新聞報導，從阿拉善盟騰格里經濟技術開發區應急管理局獲悉，截至22日18時許，本次滑坡事故已導致57人失聯。目前已有6支救援共200餘人已抵達現場進行救援。

澎湃新聞報導，該煤礦曾因無證取水和未設置限速、道口等路標等原因被處罰。

天眼查資訊顯示，新井煤業有限公司2022年曾因多項問題被行政處罰。相關資訊顯示，該煤礦通往採礦場的主運輸道路未設置限速、道口等路標，被責令改正；採場北部滑坡區域未設警示標誌，責令限2022年6月30日前改正；煤礦未根據採場實際情況填繪採剝工程平面圖、運輸系統圖等圖紙，責令改正；現場檢查發現正在採坑作業的自卸卡車缺少右側後視鏡，未對車輛進行經常性維護，責令限2022年6月30日前改正，嚴禁不完好車輛入坑作業；煤礦安全員馬威、劉陽無特種作業操作證上崗作業，責令限2022年7月30日前改正，嚴禁未持證人員入坑作業；設備檢修車間氧氣瓶與乙炔瓶放置在一塊，間隔不足5公尺，當場予以糾正；煤礦礦領導未按規定認真填寫交接班記錄簿，未說明採坑存在的問題、安全狀況等內容，責令改正。礦山安全監察局監察執法一處對該煤礦和相關人員進行警告和罰款。

此外，2022年4月24日，內蒙古新井煤業有限公司無取水許可證的情況下進行取水，用拉水車從浩依爾呼都格嘎查機井拉水。該行為涉嫌違反大陸《水法》第四十八條「直接從江河、湖泊或者地下取用水資源的單位和個人，應當按照國家取水許可制度和水資源有償使用制度的規定，向水行政主管部門或者流域管理機構申請領取取水許可證，並繳納水資源費，取得取水權。但是，家庭生活和零星散養、圈養畜禽飲用等少量取水的除外。實施取水許可制度和徵收管理水資源費的具體辦法，由國務院規定」的規定。該企業被阿拉善騰格里經濟技術開發區綜合執法局處罰2萬元人民幣。

內蒙露天煤礦驚悚「走山」大坍塌 人車遭埋53人生死不明。（澎湃新聞）