去年雞蛋貴又買不到的亂象今年重演，連農委會主委陳吉仲也出面道歉並承諾更改蛋價訂定機制，綠媒《自由時報》也報導業者說法，從去年中就開始明顯感受到雞蛋供不應求的窘況。眼看缺蛋實情難以掩蓋，民進黨立院黨團今(22日)開輿情記者會，幹事長鄭運鵬鬆口表示，「現在缺蛋的狀況比農委會預期嚴重」。粉專「政客爽」大酸鄭居然說缺蛋嚴重，反諷說台灣明明就不缺蛋，叫各路綠營側翼趕快出征鄭運鵬。

「現在缺蛋的狀況比農委會預期嚴重。」鄭運鵬指出，是因為有3個狀況，第一是需要時段上調配，尤其是北台灣、台北市，早上買得到，下午供貨來不及，這需要行政院處理。第二是調配區域，出了雙北比較沒有缺蛋狀況，所以在供貨上，協調相關運輸或畜牧業蛋農來調配區段及時段。第三是禽流感狀況，全世界包含台灣都比預期來得嚴重。副幹事長洪申翰則希望在野黨支持疫後特別條例的經濟韌性部分，一起解決問題。

媒體人張禹宣則強調，當側翼網軍還在四處奔波尋找買得到蛋的證據，殊不知連「真官媒」都已經跳車了，根據《自由時報》報導，業者說從去年中，國際原物料玉米飼料漲價，蛋雞農減產，就開始明顯感受到雞蛋供不應求的窘況，連小鳥蛋都缺，「現在是有錢也搶不到貨！」

但前桃園市議員王浩宇竟發文直呼：「中共帶頭，任何在那邊狂炒雞蛋的人，就是配合對岸的認知作戰。」政客爽對此發文虧：不要炒雞蛋！中共太可怕了，居然想要用雞蛋統戰台灣，浩宇說得好，這就是我們民主進步黨卓越的政治觀點，我們台灣不缺蛋，說缺蛋的一定是中共同路人。

「不愧是中国鹏！各路綠營側翼人馬，趕快出征這個綠皮紅骨！」政客爽稍早發文附圖開酸鄭運鵬表示：居然說缺蛋狀況很嚴重！我們台灣明明就不缺蛋，走在路上都能看到雞蛋，到底哪裡缺蛋？並在虧王浩宇的貼文下方留言附上此圖說：「目前抓到一位，請遊街示眾！」笑翻網友。