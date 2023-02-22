42歲香港樂壇天后容祖兒出道多年，動聽歌喉和獨特個人魅力，累積一大票粉絲支持，近來她前往廣州出席演唱會，被幸運粉絲在酒店巧遇，親民的她大方答應合照的要求，曝光私下的凍齡美貌，不過，由於臉上的妝容較濃，被狠酸是在模仿趙薇2001年前在電影《少林足球》中，不計形象化大濃妝的阿梅一角，掀起外界討論。

原PO在小紅書表示，她住在一處偏僻的酒店，沒想到等電梯時，竟見到一名攝影師和身穿白衣的美麗女子，本以為是網紅在拍照，但仔細一看，驚覺是容祖兒本尊，當下四處無人，決定鼓起勇氣上前詢問能否合照，沒想到她欣然答應，也未被工作人員阻攔，親民作風令人讚賞。

這張照片是以原相機來呈現，可見容祖兒留著飄逸長髮，身穿一襲白色連身裙，雙手揹在後側，看上去氣質非常優雅，一雙眼睛明亮有神，站得離粉絲極近，見此，網友暴動留言：「哇，那麼多年還是那麼漂亮」、「沒給我遇到，不然一定要抱著大腿」、「我流下了羨慕的淚水」、「世上又多了一個紅眼病」、「羨慕死了。」

容祖兒因為臉上的妝過濃，挨酸怎麼學起趙薇22年的阿梅一角。(圖/小紅書、微博)

然而，平時就會化妝的容祖兒，這次的妝感似乎過強，原來她的眼窩和鼻子都打上陰影，加上唇色有些濃艷，令網友忍不住嘲諷，是在模仿2001年周星馳電影《少林足球》的阿梅一角，而這個角色是由《還珠格格》走紅的趙薇飾演，知名度頗高，不過，瓊瑤看完這部劇後，卻大嘆她透過「小燕子」，把趙薇塑造成甜美的人物，這角色卻毀了一切。