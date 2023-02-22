何炳樺表示，自己也是為人父親，聽聞後內心相當不捨，立即尋求各界的協助，今天一早在老師的陪同下，親自帶著3位小朋友到童裝店挑選。(何炳樺提供／吳建輝彰化傳真)

有小朋友是第一次進到童裝店，這個快樂、尊嚴和價值感，遠遠超過金錢的價值。(何炳樺提供／吳建輝彰化傳真)

最近變天像變臉，早晚溫差非常大，儘管如此但彰化縣溪湖鎮立托兒所仍有小朋友身穿單薄衣物，經園長了解是因家境清寒，家長無力購買保暖衣物，溪湖鎮長何炳樺得知後，親自帶著小朋友到街上購買新衣，小朋友喜悅心情全寫在臉上。

近年來因社會環境變化，特別是彰化鄉下的家庭結構出現改變，越來越多單親、隔代、新住民家庭等家庭，導致家庭原有的養育、照顧功能跟著弱化，加上社會貧富差距等，使得原本就弱勢的家庭，更加弱勢。

溪湖鎮立幼兒園是公所附屬單位，日前溪湖鎮長何炳樺在開主管會報時，特別提醒幼兒園長，若是校內有學童在生活物資等缺乏，只要有需求立馬告訴他，他會立即協助，而昨天園長告他，最近這樣寒冷天氣，仍有3名學童僅穿單薄的衣物，原因是家人無法負擔購買較保暖的衣物。

何炳樺表示，自己也是為人父親，聽聞後內心相當不捨，立即尋求各界的協助，今天一早在老師的陪同下，親自帶著3位小朋友到童裝店挑選，有小朋友是第一次進到童裝店，這個快樂、尊嚴和價值感，遠遠超過金錢的價值。

他說，看著小朋友在試穿時露出的笑容，讓他又感動又不捨，也「比比童裝」、大洋羽毛公司及不具名2位善心人士幫忙，幫3位學童添購4套衣褲及羽絨衣、厚外套等保暖衣物，讓小朋友們滿載而歸，也謝謝所有善心人士。