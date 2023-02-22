正在波蘭訪問的美國總統拜登，21日與波蘭總統杜達會面時，用自己的名字開玩笑。拜登稱想在自己的姓氏後面加上「ski」（「斯基」）或「o」。因為他年輕時所居住的地方，是波蘭裔和義大利裔聚居區，名字後綴與他們不同讓他很難融入那裡。

中通社22日引據報導，拜登說：「後來搬到德拉瓦州一個叫克萊蒙特的小鎮。那是一個工薪階層聚集的城鎮，」他回憶說：「鎮上的人不是波蘭裔就是義大利裔。我從小就對自己的名字沒有以『 s-k-i 』或『 o 』結尾感到難為情。」

拜登此前還有多次類似拉攏少數裔的言論。在美國海外屬地波多黎各對聽眾講話時聲稱，政治上他是在本土的波多黎各社區中長大的。但《紐約郵報》表示德拉瓦州，只有大約2000名有波多黎各血統的人。

拜登還曾聲稱自己從政治上講是在黑人教會長大的，然而當地教會老成員表示拜登年輕時從未參加過禮拜。

俄烏衝突將於24日屆滿一周年，拜登21日晚間在華沙發表演說，為西方聯盟援烏抗俄做出有力辯護。這場演說具有重大的地緣政治象徵意義。在冷戰期間。波蘭被鎖在鐵幕之後，是華沙條約的簽約國，這是蘇聯和幾個東歐國家1955年簽署的軍事條約，以抗衡西方的軍事聯盟北約。華約組織在1991年7月1日解散。

拜登的演說背景是華沙的波蘭皇家城堡，該城堡始建於1300年代，見證了波蘭歷史上的很多重大事件，包括1791年起草歐洲國家的第一部憲法。皇家城堡在二戰期間被納粹德國摧毀，後來重建，如今被列入聯合國教科文組織的世界遺產名錄。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」副總裁伊恩．萊瑟（Ian Lesser）說，華沙是重申美國對歐洲安全承諾的恰當地點。「波蘭在很大程度上是處在前線，而且不管烏克蘭戰爭走向如何，將會保持這種狀態。波蘭在聯盟威懾和防禦中占據關鍵位置，而且是流向烏克蘭的援助的關鍵後勤樞紐，」他對美國之音（VOA）說。「對總統是在華沙條約的冷戰誕生地發表演說這一事實，觀察者是不會意識不到的，至少俄羅斯人不會。」