彭博引述消息稱，中國多個政府部門近期向多間國企進行窗口指導，以數據安全風險為由，要求逐步棄用四大國際會計師事務所德勤、安永、畢馬威和羅兵咸永道，未設定期限；其中中國財政部上月敦促部分國企，不要再與四大會計師行續約，要改用中國或香港的會計師事務所，但離岸子公司未受影響。

據報導，北京正尋求抑制與美國有關聯的全球會計師事務所的影響力，並確保國家數據安全，同時支持本土業界。雖然中美去年簽署《審計監管合作協議》，被指是兩國仍有合作空間的標誌，但北京今次的做法顯示，當局未停止在敏感領域進行脫鉤。