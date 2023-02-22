俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)在「特殊軍事行動」將滿一年之際，發表了兩小時的國情演講，提到俄羅斯會贏得戰爭，西方的圍堵將會失敗云云。然而，曾參與入侵克里米亞的俄羅斯情報部門前指揮官不以為然，他抨擊普丁的戰爭演講通篇避重就輕，竟然完全沒提到在烏克蘭戰場上的失敗。

商業內幕(Business Insider)報導，俄羅斯前聯邦安全局(Federal Security Service)前情報官員吉爾金(Igor Girkin)表示，「普丁的演講就一種說法：一切都很好，而且會繼續做得更好。沒有關於挫折和失敗的消息。這種演講沒有再聽下去的意義。」

「這意味著，這場特殊軍事行動，將會繼續以當前模式進行，錯誤也就不會改正。」

吉爾金補充說，「正式的國家戰爭狀態，或是反恐狀態都沒有宣布，也不會宣布。這又一次防止動蕩的機會已經錯過。」

儘管外界都認為俄羅斯嚴厲打壓國內自由，但吉爾基仍然認為俄羅斯目前過於鬆散，他認為自由派的滲透與破壞，是俄羅斯失敗的原因之一。

英國天空新聞(SkyNews)報導，普丁在兩個小時的演講中，對烏克蘭戰爭提出種種辯護，指責西方挑起入侵，並宣稱「是他們發動了戰爭，我們不得不用動武力來阻止。 」

正如吉爾金指責的，普丁不承認俄羅斯遇到重大挫折和重大損失。他沒有解釋俄軍的佔領區域已經比開戰初期縮小很多。

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)在希臘雅典受訪時，對記者說：「在突然襲擊烏克蘭一年後，很明顯的，普丁的戰爭在各個方面都是失敗的。」

在2014年入侵克里米亞時，吉爾金化名為「斯特列科夫」，扮成頓巴斯民兵的指揮官，並曾擔任頓內次克人民共和國的國防部長。然而2014年馬來西亞航空 17 號班機遭擊落，他難辭其咎而黯然下台， 他遭到烏克蘭通緝，懸賞15萬美元。