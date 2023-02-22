男童為了找爸媽，從社區人行道飛奔馬上，不料，男童遭1輛貨車撞倒在地頭部擦傷，所幸送醫後無生命危險。

爸媽也太粗心！日前新北市板橋區有對父母穿越馬路後，其兒子竟然從社區旁人行道飛奔找父母，不料，正好有輛貨車經過，導致男童直接擦撞上貨車後斗，男童倒地頭部擦傷，該父母見狀趕緊將兒子抱起離開，男童遭撞後嚇壞手腳不斷抽動；對此，網友看完影片罵翻「這種爸媽運氣好 ，差點白養了好幾年」、「這對父母到底在幹嘛」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段1分多鐘行車紀錄器影像，拍攝地點位於在新北市板橋區新崑路上，有對爸媽穿越馬路到對面，然而，後面追來該對父母的兒子，從社區外的空地飛奔到馬路上，不料，正好有輛貨車經過，男童直接撞上貨車後斗倒地，該對父母發現後，趕緊將兒子抱起就醫，還可見男童嚇壞手腳不斷抽動。

影片一出，網友全罵翻，紛紛留言表示「這實在不能怪大車司機，是父母自身的失責」、「真的從小就要宣導道路安全的觀念」、「這種爸媽運氣好 ，差點白養了好幾年」、「撞的力道感覺很大不能馬上移動小朋友吧」、「大車司機應該壓根沒發現有個小孩衝出來」、「還好後來只是擦傷，如果快個兩秒跑出去，人就沒了，爸媽也太粗心。」、「這對父母到底在幹嘛」。

據警方表示，男童是從社區人行道往道路方向衝去，想到對面找父母，沒想到與大貨車發生碰撞，撞到貨車後倒地頭部擦傷，警消獲報後將男童送往亞東醫院就診，已無生命危險。

警方呼籲大人可以教導小朋友正確過馬路，要隨時注意有無來車，才能夠避免車禍發生，本分局將持續關注後續輿情發展，並隨時回應處置。