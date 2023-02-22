俄烏開戰迄今已經一年，許多跨國企業已經陸陸續續撤出俄羅斯，但三星電子、LG、現代汽車等韓企仍難以割捨，雖然以地緣政治發展為由暫停對俄出貨，不過未宣布退出俄羅斯市場，戰火延燒約一年，在俄羅斯的業務損失估計已經超過10兆韓圜。

去年俄羅斯揮軍烏克蘭擾亂國際局勢，西方以美國為首陸續出台制裁措施，跨國企業也跟進暫停出口，甚至是全面退出市場。三星電子去年便跟進大企業行動，暫停對俄出貨，然此舉卻嚴重衝擊其在俄羅斯的主導地位。

BusinessKorea報導，三星電子位於俄羅斯卡爐加地區的電視及顯示器工廠，已經於去年3月暫停；LG位於盧扎的電視及家電廠也都在同年8月關閉。

戰前，三星是俄羅斯智慧型手機、電視市占最高的品牌，2019年銷售額達4.72兆韓圜，2020年為5.33兆韓圜，2021年則為6.27兆韓圜，手機則在2020年占25%的市占，隔年攀升至30%。

然俄烏戰火爆發後，去年第三季，三星在俄羅斯智慧型手機市占趨近於零，大陸品牌小米則為33%。

專家們表示，俄羅斯市場太重要了，不能離開，1998年俄羅斯危機時，外資紛紛從俄羅斯撤離，而韓國企業則留在當地贏得消費者信心。其中一名專家說，俄羅斯市場是能夠進入東歐、中亞地區市場的重要地理位置。