全台鬧蛋荒，引發民怨，蛋價日前漲到批發價每台斤52.5元創歷史新高，雞蛋貴又買不到造成哀鴻遍野，藍營民代也陸續分享超市買不到蛋的照片。對此，國民黨智庫執行長柯志恩今（22）日就表示，「陳吉仲不是要回屏東養豬，是要先去彰化養雞，既然沒辦法給我們蛋，那就是該滾蛋」，引發討論。

柯志恩22日在網路節目《少康戰情室》中表示，「那個蛋從108年的時候，每斤20、22元漲到現在52、53元，一倍多了」，這讓柯志恩怒轟，「所以陳吉仲不是要回屏東養豬，是要先去彰化養雞」。而柯志恩也坦言，「這東西的確是全世界的趨勢，禽流感、原物料、飼料上漲等等，大家都知道，但韓國卻可以在半年前就預先做好收購，為何台灣農委會做不到？」

柯志恩最後也說，「就是農委會必須要有前瞻性的預估，若是發生這樣的狀況到底該怎麼辦？」柯志恩更轟，「這完全是農委會的失能，所以既然沒辦法給我們蛋，那就是該滾蛋」。