當地時間22日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在莫斯科會見俄羅斯外長拉夫羅夫，雙方一致同意繼續加強在聯合國等國際多邊機制內的協作。而針對俄烏戰爭，王毅強調，形勢越複雜，越不能放棄和平努力，希望各方克服困難，繼續為對話談判創造條件，尋找政治解決的有效途徑。

據中國外交部網站，王毅表示，在兩國元首的戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係持續高水準運行。面對深刻演變的國際形勢，中俄始終保持戰略定力，堅持建設多極化世界的大方向，宣導和踐行真正的多邊主義，反對任何形式的單邊和霸淩行徑，堅定維護各自國家的主權、安全和發展利益，積極探索走符合本國國情的發展道路，不斷挖掘各領域合作的增長潛力。不論國際風雲如何變幻，中方都願與俄方保持新型大國關係的良好發展態勢。

王毅說，我們將堅持獨立自主的外交政策，推進互利共贏的開放戰略，以中國新發展為世界提供新機遇，中國式現代化進程將為與包括俄羅斯在內世界各國的合作開闢新前景、注入新內涵。中方願與俄方一道，統籌好高層交往，重啟對話合作機制，推動兩國關係取得更大發展。

拉夫羅夫表示，俄方非常重視俄中關係，願與中方共同落實好兩國元首達成的重要共識，持續鞏固和發展俄中戰略協作夥伴關係。期待雙方全面重啟各領域交往，推動兩國務實合作取得更大進展。俄方願與中方在國際舞台上加強協調配合，在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，推動國際秩序朝著更加開放、合理和公正的方向發展，這也是兩國的歷史責任。