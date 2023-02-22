宜蘭縣壯圍鄉壯圍國中後方未插秧的水稻田裡，昨發現14隻冬後鳥尖尾鴨暴斃。（吳楊欽提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣壯圍鄉壯圍國中後方未插秧的水稻田裡，昨發現14隻冬後鳥尖尾鴨暴斃，遭外界質疑是否被毒殺，遂將鳥屍胃部檢體送至宜蘭縣生化快篩檢驗中心，今（22日）被檢驗出「有機磷類」農藥成分，初步判定尖尾鴨為誤食毒物致死。

尖尾鴨在每年冬季就會飛到壯圍鄉的水田棲息過冬，昨愛鳥人士到現場捕捉鳥畫面時，發現稻田裡有許多浮在水面的鳥屍，趕緊通報縣府農業處和壯圍鄉公所；共撈起14隻鳥屍及3隻瀕死的尖尾鴨，因禽流感快篩呈陰性反應，加上田邊遺留一堆稻穀，遭質疑是否被毒殺。

經宜蘭縣動植物防疫所人員解剖鳥屍並取出胃部內容物，連同事發地點遺留的稻穀，分別送至宜蘭縣生化快篩檢驗中心與農委會家畜衛生試驗所檢測；快篩檢驗中心率先從胃部檢體驗出一種「有機磷類」農藥成分，稻穀毒物快篩則呈現陰性反應，尚需等待家畜試驗所的報告才能確定尖尾鴨是否被毒死。

農業處指出，若有人毒殺尖尾鴨，即違反野生動物保育法第49條規定，處6萬元以上30萬元以下罰鍰；目前適逢春耕備耕季節，會持續宣導農民安全用藥資訊，並加強重點範圍巡邏。另被帶回的3隻瀕死尖尾鴨，在注射解毒劑後生命徵象穩定，待通過健康評估後擇日野放，跟著同伴們一起北返。