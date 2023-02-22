一名女網友日前向公司同事提到自己的男友放棄讀大學，去玩音樂，同事們對她投以奇怪眼神，她認為同事們背地裡笑她跟不務正業的人在一起，後來對男友發飆，認為對方明明有建中學歷，也考上台大卻不讀，「為什麼要這樣折磨自己，還讓我丟臉」。

該女網友在論壇「Zuvio校園」發文，她在一間外商公司上班，某日主管和同事們問她男友是哪裡畢業的，她回應男友只有高中畢業，主管和同事們瞬間露出微妙表情，她接著說男友是做音樂的，目前一邊教課一邊玩樂團，她事後發覺同事們都認為她跟不務正業的人在一起，讓她受傷難過。

原PO說她後來對男友發脾氣，覺得男友很沒用，男友明明是建中畢業，大學也考上台大，但卻堅持玩音樂放棄學業，「好好去念台大，畢業找一份穩定收入高的工作不好嗎，為什麼要這樣折磨自己，還讓我丟臉」，她說不懂男友到底在堅持什麼、在想什麼。

其他網友留言「你都不支持自己男友了，還是別耽誤人家了」、「她起碼有去教課，而不是整天遊手好閒」、「別因為自己眼界狹隘，而欺辱他人的志向」、「你和公司同事眼界比較狹隘吧」、「實力有到，不爽讀而已，倒是妳，被社會教訓得不錯」、「我怎麼覺得妳才丟臉，有這種想法」。