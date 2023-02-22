大陸觀察者網22日報導，4年多前，浙江一女孩乘坐順風車（搭便車）遇害案引發全大陸關注，一時間將順風車行業推上風口浪尖。盡管有安全性隱憂，但這種業態，在中國大市場中仍有很大生存空間，甚至有企業如「滴答出行」，以此作為支柱業務，挑戰IPO，日前，滴答出行向香港交易所第三次遞交招股書，挑戰港股上市。

此前，滴答出行於2020年10月8日、2021年4月13日先後兩次遞表，但均未獲通過，此次中金公司新增加入出任聯席保薦人。

自成立以來，滴答出行已完成E輪融資，吸引了大陸知名股資機構。此次IPO前，蔚來資本、IDG分別為第一、二大外部股東，同時也獲得高瓴、攜程、京東、易車網等青睞。

但滴答出行業績並不討喜。最新披露的招股書顯示，2022年前三季，該公司營業收入同比下降26.63％，利潤同比下降91.96％，經調整利潤淨額同比下降64.59％。

市場占比方面，近些年隨著曹操出行、哈囉出行等相繼引入順風車業務，以及網約車巨頭滴滴的順風車業務重新上線，滴答出行在中國順風車的市場占比由2019年的66.5％驟降至2021年的38.1％，但該公司依然是大陸最大的順風車出行平台。這次闖關港交所，滴答出行能過關嗎？

滴答出行成立於2014年，前身為專注私人小客車共乘、車主和乘客順路搭乘的「滴答拼車」，2018年品牌升級為滴答出行。

財務數據來看，2020年、2021年和2022年前三季，滴答出行的順風車平台服務收入分別為6.72億（人民幣，下同）、6.95億和3.9億元，占總營收的比例分別為89.1％、89.0％、91.1％，仍為滴答出行收入的主要來源。

網經社電子商務研究中心數位生活分析師陳禮騰表示，簡單輕量化的模式造就了滴答出行的持續營利。但另一方面，單一的業務也使滴答出行欠缺抗風險能力。基於此，計程車揚招場景數位化成為滴答出行寄予厚望的第二增長點。但就目前來看，滴答出行約九成收入來自順風車，其在計程車業務方面還需加快步伐。

作為「打車」一族，在深入瞭解政策之前，雖然知道網約車和順風車有區別，但區別在哪可能說不太清。

從司機的准入門檻來看，網約車司機需取得網路預約計程車駕駛員證。並且，網約車以商業目的而提供，受有關客運業務經營的規定規限，例如執照及許可證要求。

順風車則無需網路預約計程車駕駛員證。從概念來看看，順風車即私人小客車共乘，也稱拼車。其是不以營利為目的，共乘出行提供者事先發布出行資訊，出行線路相同的共乘者選擇乘坐合乘出行提供者的小客車，分攤部分出行成本或者免費互助的共用出行方式，不屬於道路運輸經營行為。

可以看出，網約車的司機門檻更高，而且相關規定也多。