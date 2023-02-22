台達電董事會通過第四季與去年全年財報，第四季營收高達1056.6億元、是歷史次高，僅比第三季的歷史新高低0.55％，不過台達電在庫存提列、一致性等作為下，第四季主要財務指標下滑幅度遠超過營收下滑水準，毛利率約28.2％、比第三季少了兩個百分點，營益率為10.67％、也是衰退約兩個百分點，也讓第四季稅後純益下滑至79.08億元，季減28.5％，但是比去年同期大增26.3％。

對比於營收的高速成長，受到庫存認列與調整影響，台達電去年全年毛利率為28.81％、營益率為10.78％，都沒有比2021年增長太多，不過營收走揚加上第三季獲利顯著上升，台達電去年稅後純益衝高至326.65億元，比2021年獲利大增21.9％，創下歷史新高，EPS為12.58元，也是歷史新高。

台達電董事會22日決議將在6月13日舉行股東會，現金股利水準拉高至9.84元，突破去年與前年連續兩年的5.5元「天花板」、並超越2015年創下的6.7元現金股利、寫下新的股利歷史新高，另外，台達電董事會也通過，為了充實營運資金、償還債務及／或支應業務擴展相關資本支出等中長期資金需求，董事會決議發行不超過500億元發行總額的國內無擔保普通公司債及／或永續發展債券。

台達電將在23日舉行法說會，說明財務細項與未來展望。台達電執行長鄭平先前預期第一季營收仍將維持年增走勢，不過隨著全球經濟情勢不佳、出現調整的產業越來越多，連先前情勢都很穩當的伺服器、汽車業等，需求都開始出現雜音，台達電對於第二季與全年營運的看法能否持續維持相對樂觀的展望，有待法說會中說明。