房價高漲，買房只能犧牲通勤時間？有網友上網發問，郊區房價便宜但每天要多花時間通勤，好奇是否划得來，結果一名人父分享10年前為了換透天，從中和開始看屋，最後只能退到楊梅置產，也成為長距離通勤族，坦言現在來看還是「值得的」。

一名網友在PTT發文請益，比較市區與郊區的房價，市區房價大約多了1000萬左右，但通勤可以減少20到30分鐘，且房價有較多升值空間，好奇有人會願意每天多一小時通勤，買郊區的房子嗎？

一名爸爸網友回文指出，10年前為了給小孩大一點的生活空間，決定買一棟透天來住，只是當時鄰近雙北的也買不起，一路往南看屋從中和到三峽、鶯歌、桃園、中壢，最後能入手的只有楊梅，雖然通勤時間有點長，但在車上小睡或是玩手遊，時間一下就過了，如今房價也漲了3倍，整體上認為「用時間換取空間是值得的，除非你每小時幾十萬上下」。

回文引起網友熱議，「被洗到楊梅也太遠」、「洗到楊梅，那除非你工作就在桃園竹北，不然光通勤就覺得好幸苦」、「楊梅房價也狂漲，不過跟雙北比還是超便宜」、「楊梅學區跟台北市，正常人會選台北市」、「應該買三芝或淡水的」。

也有人認為換透天有差，「因為透天其實超級值得，如果是全新的又更棒」、「我也是買楊梅透天~推一個」、「龜山有機捷（房價）也從2開頭變3開頭，這幾年只要沒房產的通通都是韭菜」、「起碼成為有房一族」。