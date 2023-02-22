台灣再度面臨缺蛋危機，蛋價回漲飆至去年最高點，引發民怨，也成為藍綠交火重點。就有台南人PO出照片嗆南部雞蛋隨便買，「到底哪裡有缺蛋」，下方北部人神回一句，讓全場都笑翻。

蛋荒再起，此前一直不認有缺蛋情形的農委會主委陳吉仲，昨晚首度致歉，對跑好幾間賣場都買不到蛋的民眾說拍謝，閣揆陳建仁也出面滅火，表示已啟動各項應變措施，預估3月可緩解。

一名台南網友PO出自家照嗆「南部蛋隨面都買得到」，引發論戰，卻遭北部人回「我也不覺得有缺水啊，北部還在下雨呢」。(圖／爆怨公社)

蛋價問題也成為藍綠交鋒重點，藍綠支持者吵得不可開交。一名台南民眾在臉書《爆怨公社》PO出自家照片，只見照片中冰箱塞滿了雞蛋，原PO還另外拿一個盆子裝了數十顆蛋，嗆「台灣到底哪裡在鬧蛋荒？台南走到哪都有雞蛋可買呀」、「我看是荒蛋的想抬高價格吧」。

底下網友也紛紛留言支持：「就藍粉在那邊吵啊」、「不過價格貴了點」、「愚民被帶風向啊」、「只是價格漲一點就哀哀叫」、「藍粉唯恐天下不亂」，但也有許多人反駁：「南部就產地還會缺才有鬼」、「台中就真的買不到啊」、「台中以北缺的很嚴重是真的」、「陳吉仲陳建仁都道歉了，他們也是在恐慌囉」、「綠粉邏輯，自己家附近買得到=全台都不缺」、「以前一斤25元上下的雞蛋是回不去了」。

還有一名北部網友留言：「我也不覺得有缺水啊，北部還在下雨呢」，讓全場笑翻附和：「超商，賣場，檳榔攤一堆水。怎麼可能缺水」、「只要我家水龍頭打開有水，全台灣肯定不缺水」、「真的，明明就沒缺水，為何南部要限水啊」。