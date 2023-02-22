自稱「FBI帥哥」的網紅鄧佳華，去年擔任AV男優拍攝《華根初上》等多部A片掀起話題，後來影片在LINE群組上到處流傳，遭網友認為鄧男拍攝A片涉嫌妨害風化提出告發，北檢今（22）日做出不起訴處分，前AV導演圤智雨也發文表達看法。

鄧佳華2021年取藝名「真田弦一華」出道，在本土A片《華根初上》與女優苡若合作，成功打響名氣，他在第3部作品《猛假》劇情融合經典黑道電影元素，還找來現役最強女優「娃娃」翁雨澄合作，由於在影片中女優娃娃遭囚禁，整個人還被鐵鍊吊起固定，因劇情出現性虐待、性侵等橋段，蘇姓網友認為鄧的A片四處流傳，涉嫌散布猥褻物品，向北檢告發妨害風化罪。

台北地檢署依據司法官大法官釋字617號解釋意旨，認為影片內容並非性虐待或人獸交的「硬蕊」猥褻物品，且影片有18禁警語，已有「安全隔絕措施」，認定鄧佳華罪嫌不足。

檢察官調查後，認為依據2006年司法官大法官釋字617號解釋，對猥褻物品的定義「暴力、性虐待或人獸交等而無藝術性、醫學性或教育性的資訊及內容」且「未作好安全隔絕措施」。檢察官認為，鄧的影片是在成人影音平台上播放，是被轉載流通，沒有散布猥褻物犯意，加上影片有加註警語，已作好安全隔絕措施，因此做出不起訴處分。

圤智雨在IG上發表看法表示「『硬蕊』意旨含有暴力、性虐待或人獸性交等而無『藝術性、醫學性或教育性價值』的內容，這是法例明文不允許」，他指出鄧佳華不被起訴的《猛假》劇情有問題，並透露「我剛剛也問了檢舉的蘇律師，他認為不起訴原因是懶得辦，坦白講這就是台灣司法讓人失望的地方」。

圤智雨表示「我一直覺得鄧佳華的中度智障判定是有問題的，因為其實他沒有想像中的笨，在我的認知裡面，我會覺得他不用當兵，是因為軍方怕麻煩吧」，他也懷疑此次鄧佳華沒被起訴是因為檢方怕麻煩，他點出「不然看過的人應該都知道有監禁捆綁暴力因素，證據都給地檢署了，包括光碟，結果不起訴，是因為地檢署覺得是髒東西不想看嗎？」，圤智雨說「從某種角度來講，他的不起訴可能也會讓他有機會又有下一部片了，但，現在還會有人想要看不是處男的他的迷片嗎？」。