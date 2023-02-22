「大馬女神」林明禎2015年來台發展，甜美、性感的形象深植人心，去年她把演藝重心轉往香港，便退租台北豪宅，搬到香港定居。近日她在IG限時動態PO新家一角，被發現住在近2千萬港幣（約7千7百萬台幣）的高級大樓，光是租金就將近4萬港幣（約15萬台幣）。

林明禎最近在IG限時動態公開香港新家的角落，落地窗外是獨立的陽台，採光相當充足，視野也很不錯，旁邊還有一扇門。由於屋內尚未擺放傢俱，林明禎開玩笑地說：「歡迎任何傢俱贊助。」還貼上沙發、電視、床、浴缸、餐桌等可愛貼圖。

根據《香港01》報導，資深房仲爆料林明禎的新家是租的，地點位於西盤營，是個全新的建案，屋主2021年以港幣1968萬元（約7千6百萬台幣）購入，儘管只有12坪左右，一個月房租仍高達3、4萬港幣（約11-15萬台幣）。

林明禎把事業轉往香港後，在當地發展得如魚得水，一年內就拍了超過30個廣告，主演的喜劇《飯戲攻心》也開紅盤，票房衝破7760萬港幣（約3億台幣），她還因此入圍第41屆香港電影金像獎的最佳女配角，簡直是名利雙收。