2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。對此，前立委郭正亮今（22）日就表示，未來國民黨需要面對一個大問題，「很多人就說是非綠聯盟，民眾黨跟國民黨要形成這個狀態是不容易的」，引發討論。

郭正亮今（22）日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「民進黨一定攻侯友宜的，因為把他當成最大假想敵，在民進黨不斷地圍攻下，侯友宜口風就會越來越鬆，他總是要讓人家覺得他是在外界的期望下才出來選」，郭正亮更接著說，「事實上也沒太多人在乎侯友宜落跑，他已經當那麼久了，但侯友宜就是形式跟實質都要做到最大限度，他在5月中以前不會正式宣佈，國民黨還有得耗」。

郭正亮也指出，「基本上，如果耗太久就會逐漸地產生一些不必要的雜音，新聞就會聚焦在國民黨內部吵吵鬧鬧，而這樣再延續兩、三個月，又有大規模犯錯，就會有支持者失望，就會跑到柯文哲那邊去，這可能性真的存在」。郭正亮也說，未來國民黨需要面對一個大問題，「很多人就說是非綠聯盟，民眾黨跟國民黨要形成這個狀態是不容易的」。

郭正亮最後也說，柯文哲要去爭取他的不分區，所以他一定會去造勢，假設最後是賴清德、侯友宜、柯文哲三腳督選2024，「你認為侯友宜會是攻擊手嗎？最後一定是柯文哲批賴清德比較兇，有些支持者就會聽得很爽，跑到民眾黨那邊去，這是國民黨最大的問題」。