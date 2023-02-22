美國總統拜登被傳驚吐「毀滅台灣計畫」引發國內熱議。東華大學教授施正鋒今(22日)指出，拜登過去在國會曾訓斥要修《台灣關係法》的小布希，他知道用字遣詞的重要，但近幾年常腦筋秀斗，或膝反射嘴巴擋不住。他對所謂「neocon」新保守主義強調，拜登當總統以後愈來愈靠向共和黨這邊，所以對美國懷疑是合理的，美國不是把台灣當矽谷，甚至愛不到也不給別人，把我們變成焦土，台灣人要傻傻被賣還說謝謝嗎？

施正鋒在《頭條開講》節目指出，拜登任職國會時期曾在外交委員會蹲很久，所以他對這些事務是很熟的。如果大家還有印象，2000年的時候，小布希本來有在說《台灣關係法》要修，或是說安全強化法這個部分，當時拜登就出來訓了小布希一頓，說不要這樣亂搞啦，當時在《台灣關係法》草擬的時候，他就說「沒有破就不要修理」。

「也沒錯啦！」施正鋒說，拜登又在《華盛頓郵報》登了一篇投書說，用字遣詞很重要，「所以他知道！」話說回來，拜登這幾年時常會「凸槌」（出包），有時候是「秀斗」（腦筋短路），有時候是自然而然地膝反射就講出來了，嘴巴就擋不住了。

施正鋒提到，每一次國務院都要出來幫拜登擦屁股，你也知道總統嘛，你要怎麼辦呢？「我也覺得，應該是真的！」只不過說，到底那是什麼？因為上網去看一下，他那個用字叫「neocon」，就是所謂新保守主義的烏克蘭計畫。但是新保守主義差不多在2016左右，民主黨跟共和黨之間有某種的「聚合」，拜登應該沒有靠這邊，「但是話說回來，我覺得拜登上台以後，一直靠向共和黨這邊。」

「所以呢，是不是有這樣的想法呢？」施正峰強調，最近第一個就是，台積電過去了；第二個萬一這邊就是好像有點恐怖情人，我愛不到，我也不要給別人，那我們就變成一個焦土這樣。那我們到底是美國的什麼？是矽谷嗎？應該就不是矽谷了！大概是一個代工的地方吧？

施正峰直言，所以對美國懷疑是合理的好嗎？「我最近剛好就出了一本書」，就是談美國的交友之道。從19世紀到現在一百多年來，跟英國、日本、韓國、菲律賓，然後對阿富汗是怎麼樣。那我們台灣呢？憨憨給人家賣掉，還要阿哩嘎斗謝謝你？