媽媽帶著2孩子走在斑馬線上過馬路，豈料，1輛遊覽車右轉卻未禮讓，差點就釀成悲劇。

差點又一個家庭要破碎了！有位媽媽帶著2孩童在新北市林口區1處路口，該路口號誌轉為綠燈時，這名媽媽帶著孩子走在斑馬線上要穿越路口，沒想到，有輛遊覽車在路口右轉，竟未減速甚至無視行人欲通過，這名媽媽看見2孩子已經快撞上遊覽車車頭時，趕緊將他們拉住往後退3步，而此時，遊覽車司機才趕緊煞車將車停住，車子前輪也已經壓在斑馬線上。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段1分多鐘行車紀錄器影像，拍攝地點位於新北市林口區文化一路一段與仁愛路二段路口，一名媽媽看見路口號誌燈轉為綠燈後，便帶著2孩童走在斑馬線上要通過，另外，還有1名穿著紅衣外套的行人也要通過路口。

豈料，有輛遊覽車在路口要右轉通過，但並沒有減緩車速禮讓行人，紅衣行人先閃過後，帶著2孩童的媽媽看見後，2孩童已經靠近遊覽車的車頭，媽媽趕緊將孩子抓住並往後退3步，此時，遊覽車司機才發現緊急將車子煞住，所幸沒造成意外事故。

影片一出，網友紛紛留言表示「那個入彎速度本來沒打算停」、「市區轉彎不能慢一點嗎？難怪大車一天到晚在出事」、「這司機真的太誇張了」、「若沒有原PO的行車記錄器，想必遊覽車駕駛又有很多理由藉口了」、「司機應該是單純不想讓路」、「國際認證，行人地獄」、「差點又一對家庭要破碎了」、「司機顯然無視行人」。