台中某路線公車一名司機疑似在某站停靠時太快關車門，導致一名男學生未下車，而沒想到下一站時，男學生也未即時下車，該司機竟暴怒衝下座位罵「不下車是在挑釁我嗎」、「你故意要挑戰我嗎」，一連飆罵1分鐘，其他乘客看不下去拍下影片。

有網友在臉書「爆料公社公開版」發文說，當時公車司機因為關門太快，導致一名坐在後方、靠窗座位的國高中生沒能及時下車，該男學生疑似上前抱怨，司機則離開座位暴怒罵「人家都下車了，你還在慢慢吞吞，我有讓你下車，你在那拖拖拉拉，3個人都下車了！你什麼意思」。

該司機繼續怒罵「你故意要挑戰我嗎？做人不要這樣子，小孩不要這樣子，我60歲啦！你才10幾歲！」語氣相當憤怒激昂，原PO分享影片說「搭公車遇到兇兇司機，真的很害怕」，相當同情該名學生。

其他網友留言「這種情緒起伏那麼大，適合當公車司機嗎」、「可以先抓司機去驗尿嗎？脾氣暴躁個屁呀」，不過也有人質疑該學生前一站未下車，下一站就應該提早起身到下車處「看情況應該是下車乘客都下車了，關好門了，他才要下車」，原PO留言補充第二站時學生是被其他乘客擠走，他認為重點不是司機是否要等學生，而是司機暴怒、耍流氓兇人的態度不對。