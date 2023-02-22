中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅今日（三）稍早與羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會談舉行了會談，2人重申了對多極世界（Multipolarity）的承諾。隨後王毅會見了俄羅斯總統普丁，普丁表示期待習近平對於俄羅斯進行訪問，有預期中俄貿易額將在2024年前達到6兆新台幣。

據《俄羅斯衛星通訊社》（Sputnik）22日報導，普丁說：「首先，我想藉此機會，在談話開始之前向我們的朋友中國大陸領導人習近平表達我最良好的祝願。」王毅隨後也轉達了習近平對普丁的誠摯問候和良好祝願。

普丁隨後表示，俄羅斯正在等待習近平的訪問，這將為兩國關係的發展提供進一步的動力。「當然，我們正在等待中國大陸領導人訪問俄羅斯。我們之前就這一點達成了共識。我們理解，有一個國內政治議程。但我們的出發點是，與這一議程有關的所有問題都已解決。我們的出發點是，我們也在通過個人會晤實施我們的計劃，這將為我們關係的發展提供額外的動力，」

普丁隨後讚揚了中國大陸和俄羅斯之間的關係，稱它們正在按計劃發展，2國正在達到新的里程碑。俄羅斯和中國大陸之間的合作對於穩定國際局勢也具有重要意義。據普丁說，有充分理由相信，俄羅斯和中國之間的貿易額將在2024年之前達到2000億美元（近新台幣6兆）。

王毅則強調，中國願意與俄羅斯加強各領域的戰略合作。「我們願意與俄方深化政治互信和戰略合作，全面擴大務實合作......以確保我們國家的利益，以及促進整個世界的發展，」