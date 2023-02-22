據路透社報導，印度外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）近日接受當地媒體亞洲國際新聞（ANI）採訪時稱，除了中國以外，印度與全球重要國家都保持良好關係。

蘇杰生指出，由於中國違反與印度之間的邊境協議，還部署部隊，兩國未能保持友好關係。

蘇杰生還說，印俄關係相當穩定，世界因為俄烏衝突在分裂，總理莫迪希望創造和平機會；談及擁有核武器的鄰國巴基斯坦，蘇杰生指出巴國需尋找解決當地金融危機的方法。

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