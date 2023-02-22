看到這種畫面真的讓人覺得好揪心！急診室醫師柯世祐表示，曾有一名年輕男子不慎從5樓墜落，被送到急診檢查時他也嚇了一大跳，因為男子墜樓時整支腳「插在地上」，小腿翻轉180度、腳掌上翻，還不斷發出痛苦的叫聲，央求醫師施打止痛針，最後經過多次手術，終於完成小腿重建。

柯世祐在節目《醫師好辣》中分享真實病例，某天救護車送來一名30多歲的墜樓傷患，當下患者意識清醒，研判頭部沒有嚴重外傷，經詢問後才得知，患者在工地監工，從5樓按了電梯後，車廂尚未抵達，他一腳跨出，結果重重摔落地面，不斷哀號，拜託醫師打止痛針。

「一拉起來，我跟護理師對看了一下，有點嚇到！」原來，患者的小腿轉了180度大變形，腳掌整個往上翻，脛骨和腓骨全斷，看起來應該是落地時一支腳直接「插下去」，柯世祐趕緊替他備血、縫補傷口，並會診骨科醫師。

不料，骨科醫師看完後也直說：「這個很難開」，因為患者的骨頭嚴重碎裂，整個關節也明顯受損，最後是經過骨科醫師分階段治療，歷經3次手術，才終於將患者的腳部重建。