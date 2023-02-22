2023 LPGT女子菲巡賽首站22日在菲律賓蘇比克灣安瓦亞灣高爾夫俱樂部開打，去年泰巡賽獎金后、泰國選手帕查拉朱達（P.K. Kongkraphan）打出低於標準桿4桿的68桿，暫時領先群雌；台灣女將張雅淳與周怡岑同以70桿、2桿之差，和泰國選手庫蘇瑪（Kusuma Meechai）暫並列第3。

這項比賽舉行三回合54洞比桿賽，總獎金為10萬美元，也是台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）與LPGT菲律賓女子巡迴賽共同認證合辦的比賽，是2023 TLPGA Tour台巡女子賽的第2場，也是菲律賓女子巡迴賽今年的首站比賽。

首回合大會特別將泰國第一好手帕查拉朱達與2022台巡賽獎金后張雅淳及菲律賓好手比安卡（（Pagdanganan,Bianca））編在同組競技，張雅淳表示，與這兩位好手過招有點緊張，因為帕查拉朱達與比安卡都曾經及現在是女子美巡賽選手，而比安卡還是她在亞歷桑那大學的高爾夫校隊學姐，她感覺自己表現不能漏氣，奮力發揮攻上果嶺那1桿鐵桿的準度，抓下6隻博蒂，不過吞下2個柏忌及1個雙柏忌。

張雅淳並說，這座球場球道較窄，先求把球成功開在球道上，才能好好再把球送到果嶺適當的位置，所以她今天只有兩個洞使用一木開球；而果嶺的推桿路線與速度也不易判讀與掌握，所以推桿有得有失，前九洞推桿力道抓小了，錯失一些抓鳥機會，18洞花30推，明天仍照著自己的節奏打，慢慢來，把握博蒂機會。

大會於賽前20日舉行選手歡迎晚宴，TLPGA秘書長李明澐代表理事長劉依貞致詞，表示TLPGA自2015年起與LPGT開始共證合辦比賽，是TLPGA加入世界積分組織後，首次與海外巡迴賽共同認證合辦比賽，一直至2019年歷經5年，2020年到2022年卻因全球新冠肺炎疫情因素沒有舉辦共證比賽。

李明澐指出，新冠疫情前有29位TLPGA會員首次前往菲律賓參賽，受到菲巡賽溫馨接待，住宿與交通的安排也十分貼心，台北菲律賓經濟文化辦事處代表與菲律賓華僑們也熱情招待，讓大家有賓至如歸之感，很開心今年重啟和菲巡賽共同認證合作關係，並且第一次帶著這麼多台巡賽會員來此參賽，希望本周有很好的天氣，比賽順利舉行。

菲律賓高爾夫賽事公司總經理凡桃莎（Colo Ventosa）也表示，LPGT一直很高興能與TLPGA成為長久的共證合作夥伴關係，他們一直很珍惜這種多年友誼的關係，也感謝主辦單位安瓦亞灣渡假區以及ICTSI（Internaional Container Terminal Services Inc.）多年持續的支持賽事。

張雅淳（中）與美國同校大學學姊比安卡（左）及泰國選手帕查拉朱達同組，第一回合3人皆打出紅字居領先榜。（TLPGA提供）

TLPGA秘書長李明澐在歡迎晚宴上致詞。（TLPGA提供）