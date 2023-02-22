美國總統拜登上任來失言不斷，前立委蔡正元昨(21日)在臉書指出，美國華府廣播節目著名主持人嘉蘭尼克森說，白宮內線消息透露，當被問到有什麼比「新保守烏克蘭方案」更具災難性的事情，拜登竟回答「等你看到我們『毀滅台灣』的計劃就知道」。外交部今(22日)表示，此消息來源未經查證，是有心人士刻意放大，企圖破壞台美關係，蔡正元今回應：「為何不駁斥嘉蘭尼克森講的是謊言？從頭到尾都沒有人駁斥他講的是錯的，外交部拿什麼立場跳出來？」

蔡正元今(22日)在中天節目《頭條開講》中表示，「我心臟很好，美國在台協會（AIT）從來沒有說『毀台』是假消息，也沒駁斥拜登從來沒這樣講過」，蔡正元質疑，「為何不駁斥嘉蘭尼克森講的是謊言？從頭到尾都沒有人駁斥他講的是錯的，外交部拿什麼立場跳出來？要罵就去指責那個記者啊」。

蔡正元指出，嘉蘭尼克森每天都上福斯電視擔任新聞評論員，「說他是俄羅斯通訊社記者？難道不會被美國制裁？」蔡正元也質問外交部，「說美國沒有『毀台計畫』，拿證據給我看啊」，同時也提及，雖然AIT說美台關係堅若磐石，「但美國有沒有毀滅台積電計畫？」

蔡正元表示，「去年美國學者賈里德·麥金尼（Jared McKinney）說要毀滅台積電，台積電不是台灣的護國神山嗎？美國都想要毀滅台積電了，於情於理，那懷疑美國要毀滅台灣有什麼不對？」蔡正元更指責外交部所言「故意放大，沒有查證」，回擊表示「我查證的很清楚，嘉蘭尼克森是名人欸，我是覺得外交部你要不要查一下，那麼多人在華府是怎麼混的？沒聽過嘉蘭尼克森」。