女星鍾欣怡過去因拍廣告走紅，以「威寶妹」的稱號為人熟知，後續朝演戲和主持方面發展，也交出亮眼成績單，2014年她嫁給製作人孫樂欣，生下一子一女，逐漸淡出螢光幕前，婚姻生活幸福和樂，近日一家四口到美國旅遊，點了道地台灣味的排骨飯，想不到菜單上的價格超級驚人，讓她嚇壞：「我建議不要算你會怕」。

鍾欣怡表示，老公因懷念台灣味，帶全家去點求學時常吃的排骨飯，古早味道讓她非常驚艷，「這絕對是台灣人開的，排骨跟台灣厲害的店簡直高達有98%的水準了，別看它賣相乾乾，它一點也不乾，肉汁、嫩度完整保留在肉裡，完全沒有柴這個字」，此外，鍾欣怡也提及，店裡的鹹酥雞也一樣美味，彷彿吃到大直搬來美國的店，給予高評價：「口味沒話說」。

不過，鍾欣怡隨後公開離譜物價，原來光是一份排骨飯換算台幣就要435元，排骨麵則是415元、皮蛋豆腐285元、豬血糕255元、刈包173元，鹹酥雞跟珍珠奶茶吃到不知道價格，對此，鍾欣怡笑稱：「我建議！不要算！你會怕！吃了就對了」，並大誇台灣便宜又幸福的餐點，許下願望：「回台灣後要吃爆所有台灣美食，還有我們的夜市小吃。」，貼文一出，有粉絲指「吃得是鄉愁」，釣出鍾欣怡吐露思鄉之情：「說得太對了」，言語中，感受得出她的情真意切。