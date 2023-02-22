國民黨台北市議員徐巧芯以一句「世代交替」宣示爭取提名，讓同黨資深立委費鴻泰面臨挑戰，也凸顯了國民黨內的世代價值落差。近日《TPOC台灣議題研究中心》最新網路聲量可以看到，擅長操作網路空戰的徐巧芯，以超過19.2萬的總聲量碾壓其他競爭者，引發討論。

根據《TPOC台灣議題研究中心》透過「QuickseeK快析輿情資料庫」分析近三個月內，國民黨代表性「老幹新枝」台北市立委費鴻泰、賴士葆以及資深市議員秦慧珠，對上年輕新秀的市議員徐巧芯、鍾沛君、徐弘庭、李柏毅等人的網路輿情聲量表現，從結果可以發現，擅長操作網路空戰的徐巧芯以超過19.2萬總聲量碾壓其他競爭者，資深立委費鴻泰、賴士葆的聲量表現不遑多讓，費鴻泰擁有2.9萬、賴士葆則擁有2.2萬。

該份報導指出，接下來2024的立委選戰即將開打，國民黨現在內部卻因為「世代交替」的提名問題亂成一團，甚至還傳出黨中央想訂定對現任者有利的「大局條款」，險些釀出茶壺風暴。但網路數據卻真實指出，雖然國民黨年輕議員看似較能發揮空戰優勢，但除了徐巧芯之外，其他人的能見度並不如預期。

該份報導也強調，雖說以網路數據來看，只有徐巧芯較具威脅，但資深民代倘若能力夠強，參與初選也未必會輸，實在應該勇敢面對挑戰，而不是透過機制直接封殺挑戰者，如此一來，反而更能彰顯國民黨的黨內民主性，使不同的聲音和觀點得到充分的表達，從而更好地回應選民的需求。