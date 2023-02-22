西班牙網球天王納達爾。（美聯社資料照）

象徵全球體壇一大榮譽的勞倫斯世界體育獎公布入圍名單之後，帶領阿根廷拿下世界盃冠軍的梅西（Lionel Messi）理所當然入圍，另還有西班牙網球天王納達爾（Rafael Nadal，2022年澳網及法網男單冠軍）。大獎得主還未公布，納達爾已經謙虛地在IG喊話：「很榮幸再度獲得提名，但是今年呢，拜託，這是梅西你應得的。」

過去長年在西班牙踢球的梅西回覆道：「這些話來自你這般偉大的運動員，讓我說不出話了。非常感謝你納達爾，你在場內與場外的一切成果也都是的你應得的，你是個贏家，但我們還有許多競賽在眼前對吧？今年的獎座真的應該由你獲得。」

納達爾和梅西都是第7度入圍，納達爾兩度獲獎，梅西只獲獎1次，那年還是跟英國F1賽車手漢米爾頓（Lewis Hamilton）共同得獎。這個獎項幾乎只頒給單人競技的運動員，梅西在2020年成為史上首位獲獎的團隊競技運動員。

梅西與納達爾謙虛地互讓，不過本屆的競爭者同樣很強，包括F1賽車世界冠軍維斯塔潘（Max Verstappen，荷蘭人）、歐錦賽男子撐竿跳金牌杜普蘭提斯（Armand Duplantis，瑞典人，世界室內與室外撐竿跳紀錄保持者，分別為6.20公尺、6.21公尺）、法國足球巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）、美國籃球巨星史蒂芬柯瑞（Stephen Curry）。