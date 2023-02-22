女星邵美琪昔日是香港無線電視台當家花旦，還曾與多名男星交往過，其中和男神鄭伊健相戀卻因對方劈腿收場，至今57歲仍未婚。最近向華強女強人老婆向太（陳嵐）一改炫富風格，分享逛菜市場影片，巧遇邵美琪，意外揭兩人好交情；57歲的邵美琪雖然全身包緊緊，穿著打扮還是相當簡約時尚。

向太是眾所皆知的女強人，一手掌管向家娛樂和商場事業，但她仍積極經營社群平台，不時會分享收藏的珍奇珠寶，或是給粉絲看她一日行程等；向太日前卻曬出逛菜市場純樸畫面，還會與民眾有說有笑，親和力十足，從她買菜熟練的模樣，證實她的確會親自買菜和下廚。

向太日前逛菜市場竟巧遇邵美琪，不僅曝光兩人好交情，更讓她57歲凍齡現況曝光。（圖／摘自向太小紅書）

在影片中還有驚喜嘉賓，向太買菜到一半女星邵美琪突然出現打招呼，兩人碰見立刻熱情擁抱，邵美琪還說向太是「我的愛人」，但簡單寒暄後，邵美琪有工作在身就先行離開；儘管邵美琪戴著墨鏡和口罩，從她精神奕奕的模樣，還有簡約時尚的穿著，完全不像是已經57歲的女人。

許多網友見到邵美琪都很驚喜，沒想到她與向太交情這麼好，紛紛留言期待兩人之後有合作，「向太邀邵美琪一起拍Vlog啊」、「兩人看起來感情真的超好」。

其實邵美琪昔日是TVB當家花旦，出演的戲劇都創下驚人收視和討論度；但她的感情不如事業順遂，據悉，邵美琪踏入演藝圈後有過5段戀情，其中最為人熟知的就是與鄭伊健熱戀，她一度健康出狀況，男方還承諾會照顧她一生一世，最終還是遭劈腿，分手收場；目前57歲的邵美琪仍未婚，感情狀態也是謎。