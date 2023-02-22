學測將於明(23日)公布成績，近12萬名考生將選填志願；談薪資，104人力銀行觀察近5年大學畢業生，近10萬筆第一份正職工作月薪發現，三大學群中，工程學群起薪中位數3.4萬領跑，比商管、社會人文學群多4000元；若工程學群薪資PR90(前10％)，起薪達4.6萬元，超越2022年平均月薪的4.4萬元。

目前科技業、製造業皆面臨庫存過高，全球景氣向下的風險，104人力銀行職涯教育長王榮春認為，工程學群的專業含金量高，只要是人才，企業仍願開出優渥價碼爭搶新鮮人；工程學群由國立大學霸佔領先榜，商管學群台科、北科竄起起薪超越傳統私校，社會人文理工學校跨域薪水超車單一人文社科學校。各校之中，台大、政大、成大、陽明交大、清大、中央大學各在三學群中擠進榜首群。

觀察各學群各校起薪，王榮春指出，工程學群起薪比PR50多3000元以上的學校，均為國立大學或國立技職，與私立大學起薪差距可達6000元以上；商管學群台科大、北科大起薪比PR50多6000元，超越東吳、元智等傳統私校；社會人文學群，起薪比PR50多4000元以上，出現陽明交大、清大、成大、台大、中央大學、政大，其中，傳統理工學校結合人文優勢，起薪超車單一人文社科學校。

王榮春表示，目前社會新鮮人面臨透過換工作找方向的困境，理想的狀態為在高中選擇大學校系時，即早確定方向並在學期間培養能力，面對人生第一次生涯決策，104提供「落點分析」、「生涯興趣測驗」及「升學就業地圖」等三大工具。