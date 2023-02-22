LINE是許多人愛用的聊天軟體之一，為了方便民眾使用，LINE也陸續推出各種方便的功能。不過近日有網友怒轟「語音訊息」功能，原來是公司部門長官很愛在公群祖傳語音訊息，每天平均傳3次、每次至少傳2則、每則訊息2分多鐘，其中約有1/3都是廢話，讓他直呼浪費時間，貼文曝光後許多人都紛紛直呼有共鳴。

原PO在PTT發文表示，最近長官很愛在群組傳語音訊息，每天平均傳3次、每次至少傳2則、每則訊息2分多鐘，其中1/3都是「對對」、「就是說」、「懂我意思嗎？」等無意義的廢話，傳送之前、之後會標記所有人，然後用語音訊息通知大家「聽完回收到」，如果有人太快回覆「收到」，還會被長官抓出來訓話說有沒有認真聽。

原PO指出，文字訊息能夠很快閱讀了解內容，相較之下，了解語音訊息的內容很花接收者的時間，因此讓他忍不住上網詢問，「語音訊息這浪費時間的垃圾到底誰發明的啦？蛤？有沒有八卦？」

對此，許多人紛紛回應，「每次最少要聽2次以上，超浪費時間」、「語音訊息我一律回，聽不清楚請打字說明」、「低能兒才在用這種浪費時間沒效率的方式」、「低能雞X人啊，自己傳很方便，別人聽很痛苦」。

不過也有人認為語音訊息對於不會打字的族群來說很好用，「愛用這個功能的都是真正的老人」、「不識字或老花眼的長輩很好用啊」、「原諒老人～他們其實不太會打字！尤其台灣國語種的！親眼看到要打吃飯，嘴巴念粗飯還真的手打著ㄘㄨ然後說怎麼找不到字」。