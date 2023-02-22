座落在淡水滬尾園區的將捷金鬱金香酒店，被喻為「淡水河畔最美的飯店」。（將捷金鬱金香酒店提供）

河畔餐廳於3月14日限定推出「你儂我儂」半自助晚餐，陪民眾度過白色情人節。（將捷金鬱金香酒店提供）

滬尾之星酒吧春季限定「雙人下午茶」與季節限定特調，三層雙人下午茶好吃好拍。（將捷金鬱金香酒店提供）

時序入春，加上室內口罩解禁，新北將捷金鬱金香酒店的河畔餐廳，3月起全新「春季香草饗宴」登場，本季主餐點運用春日各種香草入菜，香草以研磨不烹調的方式，保有食材最原始的風味，讓顧客能品嘗到春日限定的清新香甜滋味。而酒店內的滬尾之星酒吧，同步推出春季限定「雙人下午茶」與季節限定特調，網美必點的三層雙人下午茶，好吃好拍。

座落在淡水滬尾園區的將捷金鬱金香酒店，宛如歐式莊園的建物和周圍的大草坪，被喻為「淡水河畔最美的飯店」。酒店大廳的河畔餐廳，自3月1日至5月31日全新推出「春季香草饗宴」。主餐「鼠尾草抹醬烤雞腿」嚴選使用溯源履歷的雞腿，上層塗抹鼠尾草泥，增添餐點料理清爽滋味與濃郁香氣，提升豐富口感層次，吃起來肉質鮮嫩多汁且美味健康。另一道「法式紙包魚」，運用烤盤紙與鱸魚包覆結合，加上白酒、檸檬葉、蒔蘿等，再放入新鮮蛤蜊和橄欖油烘烤後，微微酒香中混和散發出鮮甜魚肉以及清新香草氣息，最後搭配著香蒜麵包沾著湯汁享用，給味蕾帶來一場清新的春季饗宴。

為迎接白色情人節到來，河畔餐廳於3月14日限定推出「你儂我儂」半自助晚餐，用精緻餐點與紅白酒暢飲，為戀人們打造浪漫微醺情人夜。

酒店內的滬尾之星酒吧，純白夢幻的空間布置，是飯店內高人氣的美拍景點。午茶時段提供飲品、點心、咖啡等，春季限定推出「雙人下午茶」與季節限定特調，網美必點的三層雙人下午茶，吃得到漬櫻花司康搭配酸奶油，淡雅清香、滋味酸甜，猶如置身在浪漫櫻花園中。此外還有薰衣草奶酪、楓糖漿、香椿法式鹹派、義大利馬斯卡波內起士醬，以及法式馬卡龍與季節水果。

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