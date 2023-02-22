大陸女星劉濤因《還珠格格-天上人間》、《天龍八部》打開知名度，後在《瑯琊榜》中飾演「霓凰郡主」爆紅，演藝事業創高峰，44歲的她駐顏有術，依舊維持超好狀態，近日她受邀到米蘭參加時裝周，未P生圖曝光讓網友都驚呼連連。

劉濤工作室近日曬出多組她到米蘭參加時裝周的照片和短片，只見她穿上白色西裝，內搭亮片小可愛和長裙，中空設計讓纖細蠻腰出來見客，還隱約可見馬甲線，45歲的她保養得宜，皮膚緊緻無瑕疵，身材也是完全沒走樣，完全看不出已是2個孩子的媽。

劉濤受邀到米蘭參加時裝周。（圖／取自劉濤工作室微博）

劉濤生圖狀態超絕。（圖／取自劉濤工作室微博）

劉濤造型受到網友狂讚。（圖／取自劉濤工作室微博）

「劉濤美貌殺人」、「姐姐太絕了，這身材好頂」、「果然是行走的衣架子」、「溫柔又酷颯，拜倒在姐姐的氣場下了」、「想到原來真的有人生圖狀態都這麼好，羨慕了」、「這造型簡直不要太美了」。

劉濤2007年閃婚「京城四少」之一的富商王珂，一度為愛引退，但後來王珂遇金融危機瀕臨破產，她連接好幾部戲，復出賺錢救夫，拯救家中經濟危機，而夫妻間的感情多年來都相當恩愛，不過近年來頻傳出婚變，工作室也火速否認，揚言提告。