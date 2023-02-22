近日傳出國民黨中央考慮在立委初選納入「大局條款」，優先提名現任或不具民選公職身分者出戰，讓台北市議員徐巧芯委屈落淚。而最近有一份最新的民調指出，對於國民黨考慮推出「大局條款」，有64％的民眾認為「有這回事！是壞事」，僅有9％的民眾認為「沒有這回事！是好事」，引發討論。

YouTube頻道《Bit King比特王出任務》22日對於「最近大局條款炒的沸沸揚揚，面對些資訊，你認為中央有沒有要搞這回事？它是一件好事還壞事？」進行了網路民調，截至22日23時，已有1萬人進行投票，有64％的民眾認為「有這回事！是壞事」、有18％的民眾認為「有這回事！是好事」、有9％的民眾認為「沒有這回事！是好事」、另有9％的民眾認為是「沒有這回事！是壞事」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「個人認為應該是轉換跑道者需贏現任者10%以上」、「真正要有任期制，最多2或3屆最好寫清楚就沒有爭議！」、「應該不管是否現任與否，符合條件才是公平，不具資格還能被提名就是特權，在經過公平的競爭後才能出任，這個就是一種考試的過程，都遵守規定才是公平」、「出這條款，國民黨是想要再輸一次嗎？」、「有戰力的就衝，德高望重的排入不分區」、「開放全民調，讓選票決定一切」。