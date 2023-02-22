日前一名女網友上網控訴，自己遭男友劈腿，而對象竟然是年紀差了18歲的房仲阿姨。沒想到現在又有網友爆料，高雄還有一名女房仲專挑有錢人下手，且還和「銀髮兄弟」發生不可告人的關係，最後讓兩家人感情破滅，老死不相往來。

原PO在《匿名公社》發文表示，近期在房屋社團出現一名在高雄的房仲阿姨，專挑有錢阿伯下手，「大啖兄弟丼」，她先認識弟弟後，又和哥哥發生關係，「先睡弟，再睡哥」，秘密交往了好多年，導致兩家人感情失和。

不僅如此，原PO還說，女房仲面對死纏爛打的弟弟，表現出無可奈何的模樣，只能委屈繼續在一起。而這名房仲約莫也有50多歲，讓原PO狂酸：「對爺爺兄弟檔來說，應該是妹子啦，人家比較聰明，專門挑有錢的阿伯下手，相差2、30歲也無所謂」。

貼文曝光後，引發討論，許多網友都感到詫異，「這是什麼掛？沒跟到」、「貴圈真淫亂」、「是業界傳聞X阿姨嗎」，而留言串中也有網友給出超明顯的提示，直說：「這麼有名的房仲你不知道？」