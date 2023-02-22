即將屆滿1周年的俄烏戰爭，對烏克蘭而言是大災難一場，百姓死傷、地貌毀壞；俄烏雙方官兵好幾萬人重傷。世界置身於危機之中，過去1年來，俄軍攻勢撼動歐陸安全意識，重塑國與國關係，原本緊密交織的全球經濟也產生嚴重摩擦。美聯社彙整這場戰爭對世界帶來的5大巨變。

■歐戰再臨

俄烏戰爭爆發前3個月，時任英相強生（Boris Johnson）誇下海口：「在歐洲大陸以大型坦克對戰的老舊觀念已經壽終正寢了。」如今強生正敦促英國派更多坦克到歐陸支援烏克蘭抵抗俄軍。

烏克蘭頓內次克州巴赫姆特的烏軍駕駛坦克作戰。（圖／美聯社）

即使人造衛星、無人機等新科技軋上一角，這場21世紀的軍事衝突在許多層面仍令人想起20世紀的戰爭。烏東戰況野蠻殘暴，泥濘、戰壕與步兵浴血搏鬥，有如第一次世界大戰場面重現。

烏克蘭頓內次克州巴赫姆特戰壕裡的烏軍士兵。（圖／美聯社）

這場戰爭也帶出新的軍武競賽，令不少分析家憶起1930年代二戰爆發前夕景況。俄軍已動員幾十萬人加入烏克蘭戰場，擴充兵力目標100萬至150萬人。美方軍援烏克蘭，並加緊生產軍備以補足庫存。法國規劃2030年軍備支出增加三分之一；德國棄守了堅持多年禁運武器至交戰地帶的原則、把飛彈與坦克送往烏克蘭。

英國巴斯大學（University of Bath）學者柏利（Patrick Bury）說，事實證明，槍砲彈藥仍是這場戰爭最重要的武器，「國與國之間的傳統戰爭又回來了」。

■歐盟北約強化團結

北約祕書長史托騰柏格。（圖／美聯社）

俄國總統普丁（Vladimir Putin）想利用這場侵略戰爭分化西方國家、弱化北大西洋公約組織（NATO），豈料北約變得更加活躍。當年北約成是為了對抗前蘇聯而成立，軍事中立多年的芬蘭與瑞典因俄烏戰爭申請入盟以抵禦俄國。歐盟對俄羅斯祭出強硬制裁並金援烏克蘭，英國脫歐爭論降溫，英國與歐盟的外交關係明顯和緩。

北約不僅以大量武器設備支援烏克蘭打仗，也加強東翼防線。與俄、烏鄰近的波蘭與波羅的海三小國均已力促北約與歐盟調兵往東防備。不過這道防線的裂痕出現在匈牙利，總理奧班（Viktor Orban）反對制裁俄國、拒絕軍援烏克蘭、攔阻歐盟救援物資輸往基輔。

北約祕書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）去年底表示，俄羅斯計劃打持久戰，北約也已準備好「長期因應」。

■新一道鐵幕生成

俄羅斯入侵烏克蘭，許多國際品牌紛紛撤出俄羅斯，宜家家居（IKEA）門市關閉之前一度引發大批俄國民眾搶購商品。（資料照／美聯社）

俄烏戰爭讓俄羅斯受到西方國家蔑視。俄羅斯諸多寡頭及其事業成了歐美制裁對象，大量國際品牌撤離俄國。俄國頻頻加強與北京經貿連結，中方對這場戰事一直保持距離、未曾在軍事層面相助，但美方近日表示中方態度恐生變數。

普丁也強化與北韓、伊朗之間的軍事合作，俄軍利用這兩國提供的攜武無人機攻擊烏克蘭的基礎設施。俄方更持續在非洲、中東建構影響力，從烏東頓巴斯到非洲沙赫爾（Sahel）地區，均有普丁親信創設的瓦格納傭兵集團足跡。

一如冷戰時期，如今的世界也裂解成兩大陣營，但印度等不少國家還未明顯選邊站，持續觀望哪一方會佔上風。倫敦國王學院（King's College London）衝突與安全學教授傑爾曼（Tracey German）評論，俄烏之間的衝突拉大了美、俄兩大陣營的鴻溝。

■飽受重創、重新塑形的經濟局勢

歐洲對俄國石油天然氣倚賴甚深。（資料照／美聯社）

市井小民對這場戰爭帶來的經濟衝擊很有感，歐洲人這個冬天家裡不能暖氣吹到爽，非洲市場糧食短缺都是例子。

開戰前，歐盟國家使用的天然氣近半來自俄羅斯，三分之一的石油從俄國進口。開戰後，歐盟對莫斯科的制裁引發俄方以能源戰反制，能源價格受到衝擊的程度是1970年代以來僅見。

全球經貿活動還未從新冠肺炎釀成的重創之中恢復，俄烏戰爭又讓糧食、食用油、肥料的供應出現危機。俄軍控制黑海，烏克蘭運糧船無法出航，在聯合國調停之前，糧食價格一度飆至新高。這場戰爭與新冠疫情均大幅凸顯世界彼此之間十分脆弱的連結。

■充滿未知數的新時代

俄烏戰爭提醒世人，個體幾乎無法控制歷史的腳步，800萬為避戰火逃往國外的烏克蘭人最能體會這一點。歐洲原本的和平瞬間粉碎，未知數與焦慮瀰漫歐陸。

普丁語帶威脅聲稱，倘若衝突升高，他會動用核武，冷戰時期之後休眠的恐懼感就此復甦。烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）的核電廠規模全歐最大，俄烏兩軍在電廠周圍數度激戰，車諾比（Chernobyl）核災陰影重現。普丁日前在國情咨文宣布片面暫停與美國的「新戰略武器裁減條約」（New START Treaty），但他聲稱會尊重這項條約對於核武的限制，此話為全球核武危機帶來一著力道薄弱的活棋。