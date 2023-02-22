前立委蔡正元21日指出，美國廣播節目著名主持人嘉蘭尼克森稱有白宮內線人士透露，美國總統拜登被問到有什麼比「新保守烏克蘭方案」更具災難性的事情時，竟回答「等你看到我們『毀滅台灣』的計劃就知道」。而外交部22日表示，此消息來源未經查證，是有心人士刻意放大，企圖破壞台美關係。對此，國民黨智庫執行長柯志恩表示，「外交部第一句的反應就是說『這好像是認知作戰』，這怎麼可能這時候是認知作戰？現在跟美台關係這麼好，不應該那麼玻璃心」。

對於美國有「毀滅台灣」計劃的傳言，外交部強調，該消息來源完全未經查證，以近年台美關係持續正面發展、美國行政部門高層不斷展現對台海和平穩定的支持與對台灣的堅定承諾來看，也絕非事實。「國內若干有心人士刻意放大疑美論、反美論。」外交部提醒，這些人藉由引述聳動貼文，以傳播不實資訊的方式，伺機見縫插針，與中國大陸對台進行的認知戰相互呼應，企圖侵蝕台灣民眾對美國的信心，進而破壞台美夥伴關係。

柯志恩22日在網路節目《少康戰情室》中提到，「針對這個毀台計畫，我們大概80％相信是所謂失言，但有媒體這樣揭露出來，外交部用膝蓋式的反應，對我們來說，現在跟美台關係這麼好，不應該那麼玻璃心」，柯志恩認為，「應該針對這樣的問題當中，當別人提出質疑，應該是告訴民眾，消息的釐清來源是什麼？去搞清楚消息來源，然後從這個地方來做澄清『沒有這一回事』」。

柯志恩最後更說，「可是外交部第一句的反應就是說『這好像是認知作戰』，這怎麼可能這時候是認知作戰？」柯志恩坦言，「在台美關係這麼好的狀況之下，當在野黨提出一些想法的時候，你應該給我們一些正確的訊息」。