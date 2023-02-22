國際知名的米蘭時裝周台灣時間22日登場，許多大咖藝人都飛到當地參加，韓國女神宋慧喬近年深受各大品牌喜愛，常常現身時尚秀，這次也沒有缺席，一出場就是鎂光燈焦點；人氣男星許光漢出席活動見到宋慧喬，也變身小粉絲合照，兩人合照竟看不出9歲年齡差，宋慧喬粉嫩神顏又造成網友熱烈討論。

41歲的宋慧喬以FENDI代言人身分出席米蘭時裝周，她身穿一襲灰色大衣搭配粉色包包，頭髮綁成優雅又不失可愛的公主頭，出場後就受到來自四面八方的鎂光燈瘋狂拍攝，但零死角高顏值，無論別人怎麼拍都美得不像話。

41歲宋慧喬與32歲許光漢驚喜同框，完全看不出來兩人有9歲年齡差。（圖／摘自微博）

而應邀出席的人氣男星許光漢，現身後同樣受到鎂光燈包圍，碰巧遇到宋慧喬，女神在面前讓他也變成小粉絲求合照；網路上瘋傳宋慧喬與許光漢的合照，許多人都驚呼宋慧喬不科學凍齡美貌，完全看不出實際大了許光漢9歲。

粉絲們紛紛轉發宋慧喬與許光漢合照外，也忍不住留言讚嘆宋慧喬神顏，「永遠的喬妹，滿滿少女感」、「我最喜歡的兩個人居然同框了，快哭了」、「兩個人都看不出真實年齡耶，更不相信差了9歲」、「宋慧喬長頭髮好嫩，但我現在好期待3月的黑暗榮耀2」、「這麼多年了，看到宋慧喬的臉，還是想叫一聲喬妹」。