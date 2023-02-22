Gogolook走著瞧21日聯合刑事局，推出「Gogolook 2022年度詐騙報告：通訊軟體篇」。根據Gogolook旗下可疑訊息查證機器人美玉姨的統計，去年通訊軟體詐騙場景，仍以疫情詐騙居多。許多不肖份子藉機祭出「假疫情偏方」與發送「假冒防疫補助連結」的訊息，企圖利用民眾不安心理，獲取不法收益。

此外，2022年的8月也密集出現假冒中油、全家、7-11官網的一頁式中獎詐騙。緊接著在中秋節期間，興起假超商禮券詐騙潮。

美玉姨也歸納出通訊軟體上兩大新型態詐騙訊息，分別為「假冒LINE輔助認證」、要求填寫個資的「Google表單詐騙」。

詐騙集團常利用通訊軟體申辦假帳號，導致時常有大量假投顧帳號邀請民眾進入投資群組外，也會藉由假冒親友或各大品牌官方帳號要求受害者進行「LINE輔助認證」，若不慎提供電話號碼、密碼和手機簡訊認證碼等個資，則有相當高的機率，被不肖人士盜用帳號。

另一個類型則為「Google表單詐騙」，詐騙集團利用免費的Google表單將產品試用、貸款申請等內容製作成問卷發放給大眾填寫，難以判斷真偽，易造成個資外流。