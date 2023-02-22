「香港四大天王」之一的劉德華，和太太朱麗倩結婚15年育有1女，日前他透露夫妻倆對孩子都很溺愛，「女兒喜歡怎麼樣就怎麼樣。」除了朱麗倩，他婚前認愛的女友還有喻可欣，當時女方出書自爆初夜是劉德華，轟動一時。而喻可欣過去拍的全裸寫真，近日再度被翻出。

喻可欣五官標緻，留著一頭烏黑亮麗的長髮，身高又有170公分，是標準的長腿美女，年輕時為了不留白拍攝寫真集，出版過全裸寫真集《非常貓咪》、《Sexy mimi 》，更登上《PLAYBOY》雜誌封面，勻稱又有料的身材，一度造成轟動，喻可欣瞬間成為眾多男粉絲的夢中女神。

喻可欣曾拍過大尺度寫真集。（圖／中時資料照）

喻可欣曾拍過大尺度寫真集。（圖／中時資料照）

喻可欣曾拍過大尺度寫真集。（圖／中時資料照）

感情方面，喻可欣最著名的前男友是劉德華，兩人在飯局中邂逅，認識13天便開始交往，即便因工作分隔兩地，都會透過書信保持聯繫，愛得火熱時，甚至動念結婚，雙方便在喻可欣母親的見證下，簽了不具有法律效力的結婚書。

不過，劉德華後來專注於演藝事業，感情因聚少離多變淡，最後走向分手一途，喻可欣因此有情緒困擾，難以釋懷這段舊情。分手18年後，喻可欣出書《情海星空：我與劉德華》紀錄這段情史，自爆貞操獻給劉德華，稱讚男方床上功夫一流，「男人之中的男人」。為了配合新書宣傳，喻可欣當時自稱「劉德華太太」，指出兩人分手後，劉德華跟朱麗倩交往時，還有跟她藕斷絲連。喻媽媽後來受訪時，暗指劉德華想拿錢擺平，還狠批：「「騙了可欣，也騙了現在的老婆。」

對此，劉德華爽快地承認當時的確有簽不具法律效益的結婚書，不介意喻可欣為了宣傳新書而大做文章，只能祝福前女友的未來生活更加順遂。