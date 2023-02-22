俄烏戰爭已開打一年，烏克蘭持續獲得北約制式武器，因此他們的軍備已逐漸北約化，包括單兵武器、防空系統，以及陸軍裝甲車與主戰坦克。然而，烏克蘭期望北約也能提供空軍戰機，尤其是F-16。對此，美國還沒有點頭搭應，只承諾會找門路繼續提供蘇式的MiG-29戰機。那麼MiG-29與F-16有多少性能差異？為何烏克蘭如此嫌棄MiG-29？

F-16問世於1976年，是世界第一種採用靜不穩定構型、電傳飛控(Fly-By-Wire)系統的戰鬥機，這使得它的格鬥性能非常好。早期F-16的定位，是搭配F-15重型主力戰機的低配搭擋，因此雷達與空用武器都較為簡單，只能發射AIM-9L響尾蛇短程飛彈。也不具專門的對地炸射能力。

不過， 1981年6月7日，以色列空軍為打擊伊拉克的核武研發，派出F-15、F-16遠程打擊伊拉克首都巴格達附近的奧西拉克(Osirak)核反應爐，稱為「歌劇院行動」(Operation Opera)。然而擔任轟炸任務的，就是F-16A，需知F-16A並不具備專業攻擊裝備，以色列人以傳統炸彈，完成了一次精準轟炸。這場任務除了顯示以色列空軍飛行員的高趣戰技，也顯示F-16的潛力不只空對空作戰。或許也是這個契機，F-16的第二階段生產(MSIP Stage II)就追加了對地打擊能力，這就是1984年的F-16 批次25( block 25)，由於雷達、座艙、航電裝備都已大幅提升，block25之後戰機都被稱為F-16C/D型。

至於MiG-29，它為蘇聯為應對包括 F-15 和 F-16 在內，新一代美國戰鬥機而設計的，可以說在設計初期，就希望能夠剋制F-16，它的一些設計，也確實令西方感到驚懼。

與早期F-16不具備視距外空戰能力不同，MiG-29在問世初期的雷達，就具有100公里的搜索距離，並可攜帶R-27(北約名：AA-10「楊樹」)中程飛彈。另外，MiG-29還有一個紅外線搜索儀(IRST )，可作為輔助偵測器。並且， MiG-29還有頭盔式瞄準器，在纏鬥時相當有利。

第一個見識到MiG-29作戰性能的西方部隊，是隸屬義大利北部阿維亞諾空軍基地(Base aerea di Aviano)的美國空軍駐歐第31戰鬥機聯隊的第510中隊(510th Fighter Sq)，該中隊操作的是F-16C。1995年，此時兩德已經統一，德國空軍因此獲得前東德的大量MiG-29，其中就包括第73作戰聯隊 (JG 73)。

1995年5月，美軍510中隊與德國73作戰聯隊一起部署到義大利撒丁島，也就有機會進行模擬對抗。據美國空軍飛行員麥考伊上尉(Mike McCoy)的回憶，他認為MiG-29性能非常好。他說：「MiG-29最令人印象深刻的，是它的低速機動性和頭盔式瞄準系統。在低速戰鬥中，它與美軍F-18大黃蜂戰機很相似，但是MiG-29還有比大黃蜂更佳的推力優勢，這使得MiG-29的機鼻指向性更佳，而且他們還有頭盔瞄準器，利用它米格飛行員有一個 45 度的視覺鎖定角度，能夠更早的瞄準面前的對手，早一點發射飛彈。」

MiG-29有世界第一場實用化的戰機頭盔瞄準儀，也就是那支下拉式鏡片。(圖/eurasiantimes)

據稱，在當年的「MiG-29對抗F-16」的模擬戰，MiG-29獲得了五戰全勝。

然而，在其後的實戰紀錄中，F-16卻是屢屢擊落MiG-29，而自身卻毫無損失。這是因為F-16在當年的模擬戰之後，特別研究最有利的作戰方式，既然MiG-29的優勢在低空，那F-16就應該選擇在高空對抗，並且雷達、感測器、航電裝備與武器都持續改良，性能早已不可同日而語。也就是說，北約早已研發一套針對MiG-29的對抗戰術，想盡辦法揚長避短，當然充分反應在實戰成績上。

相對的，在蘇聯解體後，由於面臨時期經濟困難，俄羅斯的戰鬥機研發一度陷入停滯， MiG-29的改進工作進展有限，甚至許多改進型還是西方協助的。這些有西方技術支援的MiG-29，雖然性能有顯著提升，但是重要航電裝備旳零部件也被西方掌握。

烏克蘭MiG-29的「航電升級」，加裝了2具外掛式3C電子設備。(圖/Youtube)

烏克蘭在獨立之後，也面臨長期經濟不振的問題，他們的MiG-29也沒有太多改良。在俄烏戰爭爆發後，我們可發現烏克蘭MiG-29飛行員以自己的方式改進座艙航電，方法很簡單，就是把便攜式3C裝備貼在儀表板上。

Ukrainian MiG-29 Fulcrum Firing U.S. AGM-88 High-Speed Anti-Radiation Missile (HARM)

烏克蘭很清楚F-16已是米格殺手，當然積極爭取西方提供F-16。目前美國還未鬆口，但是什麼都有可能發生，早在去年中旬，烏克蘭就利用VR裝備，以及現有的航空模擬軟體來訓練操作F-16，只要美國點頭同意，或許這些已經預習過F-16課程的烏克蘭飛行員很快就能上手。