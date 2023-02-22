管中閔年初卸下台大校長一職後，開始在臉書分享當年卡管案的點滴，他提到，自己在期間遭民進黨抹黑攻擊的體無完膚，因此壓力過大，出現眼疾，當時醫護要他多眺望遠山，看綠色東西，她忍不住回一句，讓在場醫護都忍不住笑出聲。

管中閔22日在臉書PO文，卡管案引發校內反彈，一群從未參與過街頭運動的師生，破天荒用遊行方式抗議教育部，然而敵人並未收手，因為新一波攻擊又來了。

管中閔說，2月27日檢查中，醫師說自己左眼內仍有血汙，無法確認視網膜有無貼回，果不其然，3月1日回診，被告知視網膜沒貼好，要再一次手術，而院方也採用新型治療方式，手術後僅住院4天就出院，醫師囑咐，讓眼睛多休息，盡量閉著，不然就眺望遠山，看看綠色東西，讓管中閔忍不住抱怨「我現在不是很想看到綠色的東西耶」，在場醫護都忍不住笑出聲。

管中閔說，回家靜養的日子，也有許多學生寫卡片，或是來探視，他也會跟對方聊聊天，而學生們的共通點，就是絕口不提外界現況。管嘆「當然不能提」，因為新一波攻擊又來了，特定媒體率先發動指控自己赴陸兼職，然後「被兼職」的學校越來越多。

管中閔痛斥，這些媒體(還有幾位習慣造謠的教員)，抹黑的惡劣程度徹底突破道德底下，讓他深惡痛絕，前所未有的憤怒，太太也忍不住來問，他只能無奈解釋全非事實。管中閔坦言，自己造訪過很多大陸學校，但大多是參加學術會議、專題演講，自己時間非常有限，每次都匆匆來回，哪有可能餘力兼職教書。

管中閔解釋，會多次訪問廈門大學，是因為受到聖地牙哥加州大學的學弟邀請，學弟被校方邀請籌辦王亞南經濟研究院，辦了很多研討會，自己則是對方固定邀請對象，學弟也的確曾拜託抽時間定期授課，指導研究生，但自己實在太忙，因此婉拒，連共同指導論文都不敢答應，但也好險沒答應，否則還不知道會被抹成甚麼樣。

管中閔說，許多受邀去廈大的學者，王亞南院都曾將其列入師資陣容，以壯聲勢，增加號召力，自己從未看過網頁，因此根本不知被列入兼職教授，教育部來函詢問，他如實答覆「未授課、未支薪」，校方也調查並報告證明清白，但這群有心人要的不是真相，只想繼續抹黑。

管中閔無奈說，按照這群人指控，自己好像都在大陸周遊列省，到處授課，還稱自己到處授課是為了賺錢，捏造貪婪形象，「笑死，我會為了賺錢而去兼課？做爺們的哪在乎這個？」

然而赴陸兼職的抹黑後，對方行動尚未結束，管中閔說，凶險的還在後面，對方發動了全線攻勢，意圖將他徹底擊垮。