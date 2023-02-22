澎湃新聞22日報導，目前大陸小麥正處於「返青」（即返青期，指植物的幼苗移栽或越冬後，由黃色變為綠色，並恢復生長的一段時間）前期，再有100天左右就全面成熟開始收穫了，河北多地正在部署禁止各類毀苗割青行為。

河北邢台巨鹿縣王虎寨鎮政府表示，嚴防「割青毀糧」被寫入2023年中央一號文件「紅線」。這是21世紀以來，中央一號文件在糧食生產領域的第一個「嚴防」。如果有毀麥開工、毀麥種樹、青儲食用小麥等各類毀麥現象的，須及時舉報。

澎湃新聞報導，2月13日，2023年中央一號文件《中共中央、國務院關於做好2023年全面推進鄉村振興重點工作的意見》正式發布，其中明確提到「嚴防『割青毀糧』」。當天，河北省禁止各類毀苗割青行為保障糧食生產安全工作會召開。

另據中國政府網22日消息，大陸農業農村部公布《關於落實黨中央國務院2023年全面推進鄉村振興重點工作部署的實施意見》，要求嚴防「割青毀糧」，同時大力發展青儲玉米和苜蓿等優質飼草，因地制宜開發利用農作物秸稈及特色飼草資源。

被徵用的麥田，也要在小麥成熟收穫後再開工建設。

據河北衡水阜城縣政府網站21日消息，阜城縣農業農村局當天發布《關於堅決禁止各類割青毀糧行為的通告》稱，中共中央《意見》明確提出嚴防「割青毀糧」，大陸農業農村部也明確各種肆意毀麥屬於違規違法行為，政策導向十分鮮明。民眾和養殖場戶一定要認清，小麥屬於口糧，是飯碗主糧，嚴禁用於青儲，養殖企業嚴禁購買口糧小麥青儲原料或產品，大家切不可一時糊塗作出違規違法之事。

阜城縣農業農村稱，去冬今春該縣小麥經歷了凍害和乾旱等不利天氣，即將進入返青期，經過全縣人民共同努力，目前總體長勢良好，一定要倍加珍惜。廣大養殖場戶（企業）要認清用小麥秸稈畝產量比較低，是不適合用來做青儲飼料的，用小麥做青儲飼料危及糧食安全大局，必須旗幟鮮明地反對和制止。

阜城縣農業農村局表示，小麥目前正處於返青前期，再有100 天左右就全面成熟開始收穫了。各鄉鎮及縣開發區管委會要對用地手續齊全、補償安置到位的，指導專案施工單位科學制定施工計畫，統籌專案施工與小麥生長管理，對被徵用為建設用地的麥田，也要在小麥成熟收穫後再開工建設，不得提前割青毀苗，一定要珍惜農民朋友200多天的勞動成果，做到咱們飯碗大家一起端。

邢台巨鹿縣政府網站消息，巨鹿縣王虎寨鎮政府發布消息解釋稱，所謂的割青毀糧，就是指小麥、水稻等糧食還在生長期就將其收割售賣了。2022年5月，距離大陸麥收約有一個月時間，割青麥作飼料的視訊在網上流傳，「每畝1500，收麥餵牲口」視訊顯示，收割機匆匆駛過青色麥田，正值灌漿期的青麥便一列列地倒下。