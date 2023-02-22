資深主播沈春華知性優雅形象深入人心，除了專業的播報能力，她還兼任主持人，獲得13座金鐘獎的肯定，也是歷屆電視金鐘獎最高紀錄的得獎者，沈春華近年淡出螢光幕，仍會透過社群平台和粉絲互動，沒想到她的粉絲專頁遭臉書官方關閉，接著出現許多冒名假帳號意圖詐騙，她也用私人臉書提醒大家千萬別上當。

沈春華今日透過私人臉書帳號示警，她驚呼「天啊！我的粉專『沈春華live show』竟然被臉書官方關閉了！」沈春華說自己不是每天發文，是今天才發現粉專不見了，推測應該是20號就被關了。她透露心情是驚駭莫名，最近被詐騙集團盯上，盜用她在臉書上的照片，胡扯公益結合股市投資的內容，「為了怕網友受害，我發了一篇公開聲明提醒大家，所有那些和股市投資相關的宣傳都是假的！沒想到我是受害人，竟然粉專在這波亂流中，也遭到關閉！」

而她也透露追回粉專進度，提到目前還沒找到投訴的管道，連申訴欄位都打不開，「很悶啊！提醒大家明察秋毫，不要誤信詐騙訊息，也希望公理正義得到伸張，臉書快快回覆我粉專的權限。」沈春華表示「台灣事實查核中心」已經有幫忙更正，但還是有很多人會誤信

假帳號直接盜用沈春華的照片進行加工。（圖／facebook）

目前上臉書一搜，就可以看到一排頂著沈春華名字的粉絲專頁，其中有不少都是涉及股市詐騙的，行徑相當猖狂。