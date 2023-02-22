美國總統拜登被傳驚吐「毀滅台灣計畫」引發國內熱議。國民黨台北市議員徐弘庭今(22日)在《頭條開講》節目指出，蘇利文在歐巴馬時代任職國務院的時候，轉錄了一篇文章給時任國務卿希拉蕊看，那是美國學者保羅肯恩（PaulV.Kane）寫的一篇文章叫《跟台灣說再見》，大意是說是不是可以用台灣跟中國大陸來交換美國公債？希拉蕊還回說這東西很有趣。東華大學教授施正鋒也提醒，當年就有一個賣台論（指棄台論）。

徐弘庭指出，美國內部確實有很多種方案，這裡面有一個方案是要毀滅台灣，然後拜登覺得那個方案很具災難性！旁邊施正鋒說，還記得歐巴馬時代希拉蕊當國務卿？那時有一個「賣台論」。「施老師講的，就是我正要講的東西，這裡面有這個方案，我個人覺得不意外！」為什麼？現在大家都知道蘇利文，他在歐巴馬時代任職國務院的時候，他轉錄了一篇文章，那是美國學者保羅‧肯恩寫的一篇文章叫《跟台灣說再見》。

徐弘庭提到，他傳給希拉蕊看，說有一篇文章叫《Say goobye to Taiwan》，意思就是說，我們是不是可以用台灣跟中國大陸來交換美國公債？那時候希拉蕊還回了他一個說：這個東西還蠻interesting（有趣）的。

徐弘庭強調，這裡面我們要緊張的一件事情就是，不管是疑美論也好，這些部分（棄台論）也好，你可以發現美國確實有做了很多種方案，不管是兵推也好，兵推是所謂戰爭的方案，這個（棄台論）是外交方面的方案，在這麼多方案裡面，拜登也認為毀滅台灣計畫是很具災難性的。